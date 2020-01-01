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США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

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Эта миссия демонстрирует способность ВВС США поддерживать союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов, отметили американские военные.
Бомбардировщик B-1B Lancer совершает посадку на авиабазе Эрланн
Бомбардировщик B-1B Lancer совершает посадку на авиабазе Эрланн
usafe.af.mil

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Об этом накануне сообщило командовании Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Указано, что самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на авиационную базу Эрланн.

"Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают тренировки, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире", – говорится в заявлении, в котором не уточняется, сколько именно самолетов прибыли в Норвегию.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.

Cмотрите фотогалерею: США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

Напомним, американские военные перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток. С базы Майнот в Северной Дакоте вылетели экипажи B-52H Stratofortress, прикомандированные к 5-му бомбардировочному крылу.

Также сообщалось, что бомбардировщики США будут регулярно летать над Украиной.     

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Теги: США, самолет, фото, Норвегия, самолеты, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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