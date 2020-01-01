Родственник Елизаветы II получил срок за попытку изнасилования

Саймон Боуз-Лайон извинился перед жертвой нападения, объяснив свои действия алкогольным опьянением.

Внучатого племянника королевы Елизаветы II, графа Стратморского и Кингхорнского Саймона Боуз-Лайона, приговорили к десяти месяцам тюрьмы за попытку изнасилования. Об этом 23 февраля сообщил телеканал Sky News

Ранее британский аристократ признал себя виновным в нападении на девушку, гостившую в его родовом замке Глэмис в Шотландии.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в феврале 2020 года 34-летний граф ворвался в комнату 26-летней девушки и пытался сорвать с нее одежду, не обращая внимания на сопротивление.

В итоге потерпевшей удалось вытолкать Боуз-Лайона за дверь и попросить помощи у находившихся в замке друзей.

Саймон принес извинения жертве нападения, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением.

"Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее. С этой целью я обратился за профессиональной помощью и в течение последнего года ее получал, а также согласился как можно скорее признать свою вину", – заявил родственник королевы на суде.

Напомним, к роду графов Стратморов принадлежала мать Елизаветы II – она является дочерью 14-го графа Клода Боуз-Лайона.

В 2016 году после смерти отца Саймон Боуз-Лайон получил по наследству титул 19-го графа Стратморского и членство в Палате лордов британского парламента.

Напомним, в 2019 году британский принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, сложил с себя монаршие обязанности на фоне скандала вокруг американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

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