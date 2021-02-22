В Нигерии боевики похитили директора зоопарка

Во время нападения на зоопарк был похищен его руководитель, брат министра здравоохранения Нигерии.

В городе Бенин-Сити в Нигерии боевики напали на зоопарк и похитили директора заведения, являющегося младшим братом министра здравоохранения страны. Также они застрелили трех полицейских, пишет NaijaNews.

Целью злоумышленников был руководитель зоологического сада Энди Эханире. Во время атаки были смертельно ранены три правоохранителя.

Никаких требований не было выдвинуто. Также пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее мы писали, что в Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек. Также преступники сожгли многие дома и разграбили имущество местных жителей.

Позже сообщалось о том, что в Нигерии боевики напали на колледж и захватили сотни заложников – студентов и преподавателей. Нескольким учащимся и одному сотруднику удалось бежать.

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