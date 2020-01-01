В Гвинее началась вакцинация от Эболы

Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденными больными лихорадкой.

На первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин ВОЗ

Гвинея начала вакцинацию групп высокого риска от геморрагической ихорадки Эбола в рамках реагирования на вспышку этой болезни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения во вторник, 23 февраля.

Указано, что вакцинация началась в Гуеке, сельской общине в префектуре Н'Зерекоре, где 14 февраля зафиксировали первые случаи Эболы.

Прививки от Эболы будут делать медикам и людям, которые контактировали с подтвержденными больными лихорадкой.

Кампанию по вакцинации от Эболы начали всего лишь через 24 часа после прибытия в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве. Также ВОЗ организовывает доставку около 8500 доз американской вакцины Merck. На первом этапе вакцинации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин.

Гвинее также помогает Мировая продовольственная программа, которая организовывает специальные рейсы для доставки вакцин от Эболы и других нужных материалов.

Накануне стало известно о вспышке Эболы в двух африканских странах – Гвинее и Демократической республике Конго. Известно о 14 новых случаях заболевания, девять человек скончались от лихорадки.

Также сообщалось, что ВОЗ оценила риски эпидемии Эбола в Африке.

В 2013-2016 годах Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке. Тогда умерли 11,3 тысяч человек, заболели более 28 тысяч. Хуже, чем в Гвинее, ситуация была только в соседних Сьерра-Леоне и Либерии. Власти последней уже объявили о закрытии границ с Гвинеей.

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