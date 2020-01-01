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Две французские медсестры получили ранения из "шпионской" авторучки

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Работницы отделения интенсивной терапии пострадали от пули, когда разбирали вещи поступившего пациента.
В одной из больниц Ниццы медсестры пострадали из-за стреляющей ручки пациента
В одной из больниц Ниццы медсестры пострадали из-за стреляющей ручки пациента
twitter.com/LorraineActu
 
В одной из больниц французской Ниццы две медсестры получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего пациента. Как оказалось, среди них была стреляющая авторучка, сообщила 23 февраля радиостанция Europe1.
 
Владелец устройства был срочно госпитализирован накануне вечером с несколькими пулевыми ранениями.
 
Разбирая его вещи, две медсестры обнаружили предмет, похожий на авторучку или небольшой фонарик.
 
После того, как одна из женщин нажала на кнопку в устройстве, раздался выстрел и она получила ранение руки. Также от пули пострадала ее коллега.
 
Полиция департамента Приморские Альпы начала два расследования: по подозрению в попытке предумышленного убийства владельца ручки и по нарушению им самим законодательства об огнестрельном оружии.
 
Напомним, скрытые огнестрельные устройства запрещены во Франции законом, однако их можно приобрести на черном рынке. 
 
Ранее сообщалось, что индийский подросток случайно застрелился во время съемок видео для TikTok.
 

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Теги: Франция, Больница, ручка, стрельба, ранение, медсестра, пулевое ранение
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Источник: korrespondent.net

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