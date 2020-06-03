На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна
На острове Сицилия в Италии четвертый раз за неделю извергается вулкан Этна. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Облака пепла поднялось на несколько километров. По мнению местных властей, вулкан сейчас не угрожает соседним поселениям и авиасообщению.
Сотни туристов, несмотря на карантинные ограничения, пытаются добраться до Сицилии, чтобы полюбоваться извержением. Спасатели призывают туристов не приближаться слишком близко к вулкану.
Напомним, на итальянском острове Сицилия вечером 16 февраля проснулся вулкан Этна.
Также, в Гватемале неподалеку от города Антигуа турист Хосе Мартинс решил помедитировать на горе и стал свидетелем извержения вулкана Фуэго.
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