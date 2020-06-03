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На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна

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Вулкан сейчас не угрожает соседним поселениям и авиасообщению. Сотни туристов пытаются добраться на остров, чтобы посмотреть на извержение.

На острове Сицилия в Италии четвертый раз за неделю извергается вулкан Этна. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Облака пепла поднялось на несколько километров. По мнению местных властей, вулкан сейчас не угрожает соседним поселениям и авиасообщению.

Сотни туристов, несмотря на карантинные ограничения, пытаются добраться до Сицилии, чтобы полюбоваться извержением. Спасатели призывают туристов не приближаться слишком близко к вулкану.

Напомним, на итальянском острове Сицилия вечером 16 февраля проснулся вулкан Этна.

Также, в Гватемале неподалеку от города Антигуа турист Хосе Мартинс решил помедитировать на горе и стал свидетелем извержения вулкана Фуэго.

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Теги: Италия, Извержения вулканов, видео, вулкан, Сицилия
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Источник: korrespondent.net

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