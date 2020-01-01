Меркель заявила о третьей волне COVID-эпидемии в Германии - СМИ

Любое ослабление карантинных мер должно проводиться крайне осторожно, подчеркнула Ангела Меркель.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия находится в третьей волне эпидемии коронавируса. Об этом она сказала на встрече с депутатами консервативной партии, сообщает Reuters со ссылкой на двух участников встречи во вторник, 23 февраля.

"Сейчас мы находимся в третьей волне", - сказала Меркель и предупредила, что любое ослабление карантина должно осуществляться осторожно и постепенно.

В частности, закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехией, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить суточный прирост COVID-19. При этом медленная вакцинация и риск крупных вспышек штаммов, уже выявленных в Германии, может затруднить любое ослабление ограничений.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - подчеркнула Меркель на встрече.

Ангела Меркель выразила желание, чтобы любое возвращение к нормальной жизни происходило осторожно, чтобы избежать повторного введения карантина, если инфекция снова начнет расти.

Напомним, что в мире более 112 миллионов случаев коронавируса. Украина, в которой число зараженных превысило 1,3 миллиона, сохраняет 17-ю позицию в мире и восьмую в Европе по заболеваемости.

Также сообщалось, что ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин. Выплаты смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.

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