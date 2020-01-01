США против Китая. Театры новой холодной войны

Новая холодная война за доминирующую роль в мире - между США и Китаем - включает в себя раздел сфер влияния.

Новостями о том, что мир снова биполярный и холодную войну ведут между собой США и Китай, давно уже никого не удивишь. Особенно после того, как в Белый Дом пришел Джо Байден и на весь мир объявил, что Америка вернулась. Так а где же развернутся главные битвы этой самой новой холодной войны.

Четыре страны

Четыре ключевые страны, примеры которых демонстрируют характер нового противостояния США и Китая - это Германия, Джибути, Индия и Филиппины, пишет Bloomberg.

“Ключевые страны - не просто посредники или пешки, которые переставляет Вашингтон или Пекин. Некоторые играют на их разногласиях, другие ищут третий путь во все более биполярном мире, а третьи склоняются к тому или другому лагерю”, - говорится в статье издания.

Во время первого телефонного звонка американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили проблемы, по которым США и Китай имеют противоположные взгляды. Обе стороны продемонстрировали, что не будут уступать «колючим вопросам» Тайваня, Гонконга и Синьцзяна. Байден и Цзиньпин определили сферы, которые могут создать длительное напряжение между странами в эпоху после президентства Дональда Трампа.

Германия – лидер Европейского союза, который не так воинственно настроен к Китая, по сравнению с США. Борьба за Германию – это борьба за Европу.

Конечно, практически никто в Европе не видит пока никакой непосредственной военной угрозы со стороны КНР, и вряд ли кто, за исключением,Великобритании, готов отправить какие-либо военные силы в Азиатско-Тихоокеанский регион после того, как Китай запишут в качестве потенциальной угрозы в новую концепцию НАТО. Но наблюдатели отмечают сближение позиция Брюсселя - и Вашингтона в отношении Китая после прихода Джо Байдена к власти.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обозначил готовность Брюсселя активнее спорить с политикой Китая в Гонконге - вопрос, в котором Европа последнее время была намного мягче Америки.

Многогранная конкуренция

Борьба США и Китая включает поиск баланса сил в Интернете и политических идей, а также баланс военной силы и торговли. Противостояние разворачивается в международных организациях, а также в сфере технологий будущего. Ключевое оружие соперничества варьируется от стратегической коррупции до инвестиций в инфраструктуру. Таким образом, борьба за статус главной сверхдержавы принимает различные формы и происходит во многих сферах.

Эксперты прогнозируют, что обострение, если и вспыхнет, то на непосредственной периферии Китая, возможно, вблизи Тайваня или вдоль границы с Индией. Но амбиции и экономическая сила Пекина влияют почти на все континенты. При этом, критические действия, вероятно, будут происходить в залах заседаний Центральной Европы, так же как и на военно-морских кораблях в Западной части Тихого океана.

Не СССР

США столкнулись с более сложным путем в этом соревновании, чем кажется на первый взгляд. Глобальные рейтинги положительного отношения к Китаю несколько снизились из-за его роли в пандемии COVID-19 и грубой политики коммунистического режима. Но Пекин обладает сочетанием экономической силы, что является более мощным «стратегическим оружием», чем то оружие, которое когда-то имел Советский Союз. Китай теперь может влиять не только на развивающиеся страны, но и на некоторых ключевых демократических союзников Америки.

"Мы находимся в разгаре фундаментальной дискуссии о будущем направлении нашего мира", - заявил президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В течение длительного времени Америка была чрезвычайно мощным конкурентом, поскольку она возглавляет свободный демократический мир, что дает ей преимущества на международной арене. И все же, если Вашингтон не сможет удержать основные государства на своей стороне в ближайшие годы, он рискует получить горький опыт потери статуса конкурентоспособной сверхдержавы, резюмирует Bloomberg.