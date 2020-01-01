Пашинян усомнился в эффективности ракетного комплекса Искандер

ОТРК Искандер был задействован армянской стороной в Нагорном Карабахе в направлении города Шуши, сообщали СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о применении оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, но усомнился в его эффективности. Об этом он сказал в интревью новостному сайту 1in.am во вторник, 23 февраля.

Так, комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить Искандер на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты Искандера не взорвались или взорвались лишь на 10%".

На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: "Не знаю... Может, оружие 80-х".

Как сообщает Интерфакс, в середине ноября 2020 года генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала комплекс Искандер.

"Искандер во время войны был применен. Не могу сказать, где", – сказал Акопян журналистам.

Позднее в СМИ появились сведения, что ОТРК Искандер был задействован армянской стороной в последние дни войны в направлении города Шуши.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Азербайджан и Армения совершили военные преступления в Нагорном Карабахе в ходе обострения конфликта. И Баку и Ереван обвинялись в нарушении международного гуманитарного права.

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