Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Гольфист Тайгер Вудс пострадал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, США, сообщил офис шерифа округа Лос-Анджелес. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает BNONews.

Автомобиль 15-кратного победителя турниров серии ”мэйджор” перевернулся, передают американские СМИ. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги и находится на операции.

”Автомобиль получил серьезные повреждения. Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи”, - говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что Вудс был один в салоне. Данных о том, в каком состоянии 45-летний гольфист, в настоящий момент нет. Авто Вудса было серьезно повреждено в результате происшествия. Причина аварии сейчас неизвестна.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D