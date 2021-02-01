Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Спасателям пришлось вытаскивать спортсмена с помощью спецтехники. Вудс был в автомобиле один.

Гольфист Тайгер Вудс пострадал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния, США, сообщил офис шерифа округа Лос-Анджелес. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает BNONews.

Автомобиль 15-кратного победителя турниров серии ”мэйджор” перевернулся, передают американские СМИ. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги и находится на операции.

”Автомобиль получил серьезные повреждения. Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи”, - говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что Вудс был один в салоне. Данных о том, в каком состоянии 45-летний гольфист, в настоящий момент нет. Авто Вудса было серьезно повреждено в результате происшествия. Причина аварии сейчас неизвестна.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

Отмечается, что машине был нанесен серьезный урон.

В мае 2017 года Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

Тайгер Вудс провел рекордные 683 недели на первом месте мирового рейтинга гольфистов. Профессиональная ассоциация гольфистов 11 раз признавала его гольфистом года. Он перенес несколько операций на позвоночнике.

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