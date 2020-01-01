В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии

"Худший сценарий позади", поскольку о коронавирусе уже известно больше, чем в начале пандемии, считают эксперты.

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом во вторник, 23 февраля, он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться", - сказал Клюге.

По мнению Клюге, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что это вероятное развитие событий, но точный исход определить пока нельзя.

Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.

По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса. При этом он отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля.

Напомним, накануне в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Препарат выпускает индийский производитель Serum Institute. Вакцина имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Также, G7 выделит на вакцинацию бедных стран $7,5 млрд. Лидеры Большой семерки заявили, что они ускорят глобальную разработку и внедрение вакцин, а также поделятся препаратами с бедными странами.

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