В Греции сообщили о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19

Вакцинация в Греции началась 27 декабря, медики сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В Греции зафиксировано пять случаев серьезных побочных эффектов после прививки от коронавируса. Об этом во вторник, 23 февраля, рассказала глава Национального комитета по вакцинации страны Мария Теодориду., пишет РИА Новости.

"Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", - сказала председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге.

В то же время, по словам Теодориду, промежуточные результаты вакцинации в Греции "полностью соответствуют мировым научным данным".

По словам генсекретаря первичной медико-санитарной помощи страны Мариоса Фемистоклеуса, темпы вакцинации ускоряются. Он отметил, что на сегодняшний день Греция превосходит средний показатель охвата прививок от COVID-19 по сравнению с другими странами ЕС. В стране прививку делают вакцинами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля используется препарат AstraZeneca, его применяют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.

Напомним, в Греции 85-летний мужчина скончался спустя восемь минут после вакцинации от коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Греция пообещала Украине помочь с COVID-вакциной. Об этом на прошлой неделе договаривались президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Украины Владимир Зеленский.

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