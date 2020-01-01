Хиллари Клинтон станет соавтором триллера

Роман будет повествовать о политическом хаосе в США. Книга поступит в продажу осенью 2021 года.

В октябре этого года в издательствах Simon & Schuster и St. Martin`s Press выйдет триллер, написанный совместно Хиллари Клинтон и известной канадской писательницей Луизой Пенни. Выход книги анонсировала сама Клинтон. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает агентство AP..

"Написать триллер вместе с Луизой - это исполнение мечты. Я обожаю каждую из ее книг и их героев, и очень ценю дружбу с ней. А теперь мы объединили наш опыт, чтобы исследовать сложный мир дипломатии и предательства. Все оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд", - заявила Клинтон.

Главным героем книги "State of Terror" является недавно назначенный на свой пост госсекретарь США, который пытается раскрыть серию террористических актов, сотрясающих США.

В пресс-релизе издатели уже назвали книгу "уникальным сотрудничеством двух давних друзей и поклонников триллеров".

Луиза Пенни известна своими детективными романами, в первую очередь серией книг "Старший инспектор Гамаш" о полиции Квебека.

Ее книги неоднократно удостаивались национальных и международных премий, в том числе премии Агаты Кристи и премии Энтони, и переведены на десятки языков.

За последние десять с небольшим лет бывшая госсекретарь США издала несколько книг воспоминаний о жизни в политике, в числе последних - книга "Что произошло" о том, как она проиграла выборы Дональду Трампу в 2016 году.

В семье Клинтонов она будет не первой, кто попробовал себя в жанре художественной литературы. В 2018 году ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон, написал в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном политический триллер под названием "Президент пропал".

Напомним, лауреатом Букеровской премии 2020 года стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман Shuggie Bain (Шагги Бейн).

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