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США приветствуют действия Украины по делу экс-чиновников ПриватБанка

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Американские дипломаты поздравили Национальное бюро расследований и Офис генпрокурора Украины.
В США приветствовали действия Украины по делу экс-чиновников ПриватБанка
В США приветствовали действия Украины по делу экс-чиновников ПриватБанка
Корреспондент.net

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранительных органов в отношении бывших должностных лиц ПриватБанка по делу о растрате 136 млн гривен. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что такие действия отважные и являются важным шагом в борьбе с коррупцией.

Напомним, 23 февраля сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка (Александре Дубилете) и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

Корреспондент.net сообщил, что в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать одного из топ-фигурантов по делу ПриватБанка.

Позже СМИ сообщили, что речь идет об экс-заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

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Теги: ПриватБанк
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Источник: korrespondent.net

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