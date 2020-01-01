Филиппины отправят своих медиков в Европу в обмен на вакцину

Всего Филиппинам необходима вакцина для 70 млн взрослых, для этого власти хотят обеспечить наличие 148 млн доз.

Филиппинские власти предложат Великобритании и Германии несколько тысяч своих медработников в обмен на вакцину

Филиппинские власти предложат Великобритании и Германии несколько тысяч своих медработников, в первую очередь медсестер в обмен на предоставление Филиппинам вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Министерства труда Филиппин.

На Филиппинах действует ограничение на выезд медработников для работы за рубежом - не более 5000 человек в год. В Министерстве труда отметили, что готовы снять это ограничение в обмен на бесплатные поставки вакцин.

Также сообщается, что на этой неделе в страну уже поступят первые партии, которые бесплатно предоставил Китай.

В то же время, предложение филиппинского правительства не встретила широкой поддержки у самих медработников страны.

”Просто отвратительно, что правительство обращается с медсестрами и работниками системы здравоохранения, как с каким-то сырьем или экспортным товаром”, - заявила Reuters глава организации Filipinо Nurses United Джоселин Андамо.

Власти Германии и Великобритании пока не отреагировали на эту инициативу.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании установило сроки снятия карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса - с 8 марта по 21 июня. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон

Напомним, что ранее в Украине увеличился суточный прирост COVID. Число выздоровевших впервые за неделю превысило число заразившихся. При этом 153 человека за сутки скончались.

Также сообщалось, что в Киеве за сутки COVID-19 заболели 454 человека. С начала пандемии коронавирусом заболело 135 129 столичных жителей. Летальных исходов - свыше 2,5 тысяч.

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