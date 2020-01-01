СМИ сообщили о проблемах AstraZeneca с поставками вакцин в ЕС

Ожидаемый дефицит является следствием значительного сокращения поставок в первом квартале и может помешать целям ЕС вакцинировать 70% взрослых к лету.

AstraZeneca сможет поставить в Европу вдвое меньше вакцин, чем предусматривал контракт - Reuters

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена поставить менее половины вакцин против коронавируса в Европейский союз, чем планировалось по контракту во втором квартале. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Агентство указывает, что согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна направить в страны сообщества во втором квартале 180 млн доз. При этом во время внутренних встреч компания сообщила, что "поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале", сообщил Reuters официальный представитель ЕС, который участвует в переговорах с производителем.

В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны.

"Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", - сказал агентству представитель компании, отказавшись комментировать конкретные цифры.

Представитель Европейской комиссии заявил, что не может комментировать обсуждения, поскольку они носили конфиденциальный характер. Он указал, что у ЕС должно быть достаточно прививок для достижения целей вакцинации, если ожидаемые и согласованные поставки от других поставщиков будут выполнены, независимо от ситуации с AstraZeneca.

Напомним, что вакцину CoviShield в Украину доставили во вторник, 23 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал препарат CoviShield одним из самых эффективных.

Также стало известно, в Украине будет проходить каскадная вакцинация, подразумевающая работу мобильных бригад все время. Каждая из таких бригад сможет делать по 100 инъекций в сутки, рассказал Виктор Ляшко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet