Во время подготовки ЧМ-2022 в Катаре скончались 6,5 тыс. рабочих-мигрантов

Британское издание провело расследование на основе данных посольств пяти государств в Катаре, граждане которых работали на местных объектах.

За время подготовки к чемпионату миру по футболу, который пройдет в 2022 году, в Катаре скончались более 6,5 тысячи мигрантов. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет газета The Guardian.

Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые погибли с тех пор, как в 2010-м году страна выиграла право на проведение ЧМ-2022.

Газета основывается на данных, полученных от посольств в Катаре пяти стран, многие граждане которых работали на местных стройках. И хотя данных о том, что все эти люди работали именно на стройках, связанных с чемпионатом, нет, газета отмечает, что большинство мигрантов в последнее десятилетие приезжали в Катар именно на эти стройки.

Решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято в декабре 2010 года, вскоре после этого в стране началось масштабное строительство, в котором приняли участие до 2 млн рабочих-мигрантов.

Ранее правозащитные организации неоднократно сообщали о нарушении прав рабочих на этих стройках и о плохих условиях труда там. Так, в 2015 году Amnesty International опубликовала данные о 441 погибшем за год на этих стройках и нарушении прав рабочих.

The Guardian пишет, что катарские власти характеризовали большинство случаев как естественную смерть, однако зачастую смерти оставались без особого внимания и вскрытие, которое помогло бы определить причину, не проводилось.

Газета приводит несколько примеров смертей - от удара электрическим током, в результате падения с высоты и других несчастных случаев на стройке. Газета отмечает, что фактически смертей скорее всего существенно больше, так как эта статистика не учитывает данные по рабочим из многих других стран, например из Кении и Филиппин, мигранты из которых также работают на стройках в Катаре.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2022 года пройдет без ограничений по числу зрителей на трибунах.

Ранее сообщалось, что Украина получила соперников в квалификации ЧМ-2022.

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