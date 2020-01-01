В ООН заявили, что Иран скрывает обстоятельства катастрофы МАУ

Иран создает путаницу в официальных заявлениях и не отвечает на запросы международных организаций.

Иран намеренно скрывает обстоятельства авиакатастрофы самолета компании МАУ, произошедшей в январе 2020 года. Об этом заявила спецдокладчик ООН Аньес Калламар в отчете UN entity on human rights.

Калламар отметила, что несоответствия в официальных заявлениях Ирана якобы специально имеют целью "создать максимум путаницы".

Спецдокладчик подчеркнула, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре прошлого года.

Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, которые не предоставили возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.

Ранее сообщалось, что Иран завершил расследование катастрофы МАУ. Следствие обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них – высшие военные командиры.

Напомним, спецслужбы Канады обнародовали аудиозапись разговора вероятно главы МИД Ирана Джавада Зарифа, в которой тот говорит, что власти Ирана могут никогда не раскрыть полной правды о катастрофе.

Позже в Иране заявили, что аудиозапись не является достоверной и призвали Канаду "не усугублять горе семей погибших".

Напомним, 8 января 2020 года авиалайнер Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами, выпущенными иранскими военными. Самолет только вылетел из тегеранского аэропорта и взял курс на Киев. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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