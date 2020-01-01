В Пакистане копы будут проводить погони на роликах

В городе Карачи появится спецотряд полиции, который будет настигать нарушителей на роликовых коньках.

В Пакистане правоохранители осваивают необычный способ погони за преступниками и в частности – осваивают роликовые коньки, сообщает ТСН.

Отмечается, что специальный отряд из двух десятков полицейских тренируется, чтобы впоследствии легко преследовать нарушителей в 20-миллионном городе Карачи. Среди трюков, которые овладевают копы, - прыжки через лестницу, использование огнестрельного оружия на ходу и быстрая езда.

Правоохранители говорят, что воры в их городе часто выхватывают у прохожих кошельки или телефоны и пытаются скрыться в узких переулках. Поэтому ролики быстро и безопасно позволяют им догнать правонарушителя.

На улицах первые патрульные на роликах появятся уже в следующем месяце.

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