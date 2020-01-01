В США рассказали о тактике по Северному потоку-2

В администрации Байдена намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы.

США намерены работать с союзниками и партнерами с целью повлиять на ситуацию вокруг газопровода Северный поток-2 и не считают санкции единственным способом решения вопроса. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Санкции - только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы", - сказала Псаки.

Она напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

Ранее сообщалось, что Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2. МИД двух стран в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.

Новые санкции США против СП-2. Что с ними не так

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