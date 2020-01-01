Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Литве заявили о начале третьей волны COVID

Комментариев: 0
Число новых случаев коронавируса в стране перестало снижаться и вернулось к росту, как это было в начале второй волны в октябре.
В Литве растет число больных коронавирусом
В Литве растет число больных коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Литве больше не снижается, а растет. Департамент статистики страны заявил о начале третьей волны COVID-19, сообщает Postimees.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - заявили в департаменте.

При этом Национальный центр общественного здоровья Литвы заявил, что те колебания, который сейчас наблюдаются, является продолжением второй волны COVID-19.

Там отметили, что фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев коронавируса могло быть связано с сокращением объемов лабораторных исследований.

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве Польши заявили о начале третьей волны коронавируса.

Перед этим стало известно, что в Польше около 10% всех инфицирований приходится на британский штамм COVID-19. Он является более заразным, чем обычный коронавирус. При этом первый случай этого штамма в Польше подтвердили 21 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: статистика, Литва, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь