В Литве заявили о начале третьей волны COVID

Число новых случаев коронавируса в стране перестало снижаться и вернулось к росту, как это было в начале второй волны в октябре.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Литве больше не снижается, а растет. Департамент статистики страны заявил о начале третьей волны COVID-19, сообщает Postimees.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - заявили в департаменте.

При этом Национальный центр общественного здоровья Литвы заявил, что те колебания, который сейчас наблюдаются, является продолжением второй волны COVID-19.

Там отметили, что фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев коронавируса могло быть связано с сокращением объемов лабораторных исследований.

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве Польши заявили о начале третьей волны коронавируса.

Перед этим стало известно, что в Польше около 10% всех инфицирований приходится на британский штамм COVID-19. Он является более заразным, чем обычный коронавирус. При этом первый случай этого штамма в Польше подтвердили 21 января.

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