В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах

Бунты, вспыхнувшие из-за вражды конкурирующих наркобанд, длятся несколько суток. Среди пострадавших есть и полицейские.

В Эквадоре вспыхнули бунты среди заключенных в трех тюрьмах - Гуайас, Асуай и Котопакси. Полиция считает, что причиной бунтов стала борьба враждующих группировок наркоторговцев, сообщает Anadolu.

Бунты продолжаются уже несколько суток. По словам президента страны Ленина Морено, силы безопасности пытаются восстановить контроль над пенитенциарными учреждениями.

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Ante los hechos suscitados el d'ia de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi @PoliciaEcuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminal'istica reporta m'as de 50 PPL fallecidos.



Seguiremos informando... pic.twitter.com/OTbX3ziazU — Polic'ia Ecuador (@PoliciaEcuador) February 23, 2021

Отмечается, что среди пострадавших есть и правоохранители. Сообщается, что на видеороликах в социальных сетях видны обезглавленные тела осужденных.

Количество погибших составляет 67 человек.

#Ecuador: Riot at the C'arcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.



According to preliminary information, there were shots and people were injured.



Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd — xinirim (@PersonalEscrito) February 23, 2021

Напомним, что в американской тюрьме произошла перестрелка, есть убитый и раненый. Охранники увидели брешь в заборе, через которую передавалась контрабанда.

Также сообщалось о намерении президента США Джо Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо. Сейчас там содержатся 40 заключенных.



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