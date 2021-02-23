В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах
В Эквадоре вспыхнули бунты среди заключенных в трех тюрьмах - Гуайас, Асуай и Котопакси. Полиция считает, что причиной бунтов стала борьба враждующих группировок наркоторговцев, сообщает Anadolu.
Бунты продолжаются уже несколько суток. По словам президента страны Ленина Морено, силы безопасности пытаются восстановить контроль над пенитенциарными учреждениями.
INFORMAMOS— Polic'ia Ecuador (@PoliciaEcuador) February 23, 2021
Ante los hechos suscitados el d'ia de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi @PoliciaEcuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminal'istica reporta m'as de 50 PPL fallecidos.
Seguiremos informando... pic.twitter.com/OTbX3ziazU
Отмечается, что среди пострадавших есть и правоохранители. Сообщается, что на видеороликах в социальных сетях видны обезглавленные тела осужденных.
Количество погибших составляет 67 человек.
#Ecuador: Riot at the C'arcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.— xinirim (@PersonalEscrito) February 23, 2021
According to preliminary information, there were shots and people were injured.
Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd
Напомним, что в американской тюрьме произошла перестрелка, есть убитый и раненый. Охранники увидели брешь в заборе, через которую передавалась контрабанда.
Также сообщалось о намерении президента США Джо Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо. Сейчас там содержатся 40 заключенных.
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