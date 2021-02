В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах

В Эквадоре вспыхнули бунты среди заключенных в трех тюрьмах - Гуайас, Асуай и Котопакси. Полиция считает, что причиной бунтов стала борьба враждующих группировок наркоторговцев, сообщает Anadolu.

Бунты продолжаются уже несколько суток. По словам президента страны Ленина Морено, силы безопасности пытаются восстановить контроль над пенитенциарными учреждениями.

Отмечается, что среди пострадавших есть и правоохранители. Сообщается, что на видеороликах в социальных сетях видны обезглавленные тела осужденных.

Количество погибших составляет 67 человек.

#Ecuador: Riot at the C'arcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.



According to preliminary information, there were shots and people were injured.



Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd