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В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах

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Бунты, вспыхнувшие из-за вражды конкурирующих наркобанд, длятся несколько суток. Среди пострадавших есть и полицейские.
Для подавления бунтов направлены военные
Для подавления бунтов направлены военные
aa.com.tr

В Эквадоре вспыхнули бунты среди заключенных в трех тюрьмах - Гуайас, Асуай и Котопакси. Полиция считает, что причиной бунтов стала борьба враждующих группировок наркоторговцев, сообщает Anadolu.

Бунты продолжаются уже несколько суток. По словам президента страны Ленина Морено, силы безопасности пытаются восстановить контроль над пенитенциарными учреждениями.

Отмечается, что среди пострадавших есть и правоохранители. Сообщается, что на видеороликах в социальных сетях видны обезглавленные тела осужденных.

Количество погибших составляет 67 человек.

Напомним, что в американской тюрьме произошла перестрелка, есть убитый и раненый. Охранники увидели брешь в заборе, через которую передавалась контрабанда.

Также сообщалось о намерении президента США Джо Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо. Сейчас там содержатся 40 заключенных.
 

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Теги: смерть, тюрьма, Эквадор, гибель, бунт, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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