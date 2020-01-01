Саакашвили призвал оппозицию Грузии "открыть фронт" и "атаковать"

Политик осудил задержание в Тбилиси Ники Мелии.

Михаил Саакашвили призвал оппозицию Грузии провести мобилизацию по всей стране, а затем “открыть фронт“ и атаковать. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook, передает “Лига.net“.

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В своем ролике грузинский и украинский политик высказался о задержании главы партии “Единое национальное движение“ Ники Мелии. Примечательно, что ее основал именно Саакашвили.

“Сегодня эта демократия окончательно сдулась“, – сказал он.

По словам Саакашвили, он надеется, что люди, арестовавшие оппозиционера, будут “сидеть очень долго“. Также политик выразил надежду, что оппозиция в Грузии победит очень скоро, но возможно, для этого будут нужны месяцы.

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Экс-президент также заявил, что Бидзина Иванишвили является одним из богатейших людей в регионе. Но вместо того, чтобы передать власть, он стал фальсифицировать результаты грузинских выборов-2020.

Саакашвили считает, что события в государстве являются “расправой над несогласными“.

Как бы то ни было, власти Грузии обвиняют политика в том, что он старается дестабилизировать обстановку в стране.

Ранее сообщалось, что Украина продлила разрешение на въезд авто на приднестровских номерах до осени.