На Мальте убийцу журналистки приговорили к 15 годам тюрьмы

Подозреваемый в преступлении пошел на сделку со следствием и выдал еще троих человек, причастных к заказному убийству.

На Мальте суд приговорил Винсента Муската, одного из четверых человек, обвиняемых в убийстве известной журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции, к 15 годам тюремного заключения. Мускат также должен заплатить около 43 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов, пишет The Malta Independent.

Сам Мускат свою вину признал. По его словам, подавать апелляцию он не будет.

Ранее Мускат договорился со следствием о более мягком приговоре в обмен на предоставление информации о других причастных к этому преступлению лиц.

В результате полиция арестовала братьев Адриана и Роберта Агиуса, а также их сообщника Джейми Веллу по подозрению в поставке взрывного устройства, с помощью которого взорвали авто журналистки.

Напомним, убийство 53-летней Дафны Каруаны Галиции произошло в октябре 2017 года. Она расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции премьер-министра Мальты. У журналистки остались муж и трое сыновей.

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