В Беларуси запретили поднимать цены на товары первой необходимости

Правительство страны обнародовало список из 62 продуктов и 50 лекарств, цены на которые не должны повышаться.

Власти Беларуси заморозили цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Об этом идет речь в соответствующем постановлении Совмина.

Отмечается, что цены были зафиксированы, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и насытить рынок социально значимыми товарами первой необходимости.

В общей сложности были ограничены цены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований.

Теперь компании и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксировать на них цены с 24 по 28 февраля.

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.

В Беларуси в январе месячная инфляция составила 1,1% против 1,2% в декабре 2020 года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли на 1,5% (в годовом выражении на 6,6%), на непродовольственные - на 1,3% (на 8,3%).

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко, поскольку репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества в Беларуси продолжаются.

Перед этим Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Путин.

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