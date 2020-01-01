Первая страна получила вакцины по механизму COVAX

Первая партия бесплатных вакцин в рамках международной инициативы COVAX доставлена в Гану.

Первой страной в мире, получившей вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX, стала Гана. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ в среду, 24 февраля.

На первом этапе Гана получит 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии.

"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в Гане зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 580 человек. Ожидается, что около 145 стран-участниц механизма COVAX должны получить дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. При этом поставки вакцины будут осуществляться траншами.

Отметим, Украина попала в список 18 стран, которые первыми получат вакцины COVAX . В частности, по данной программе должны поступить 117 тысяч доз вакцины Pfizer и по меньшей мере 2 215 200 доз вакцин AstraZeneca.

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