Появились новые подробности о болезни принца Филиппа

Герцог Эдинбургский проходит лечение от инфекции, которая не связана с коронавирусом. На его восстановление требуется еще несколько дней.

Букингемский дворец поделился новостями о здоровье супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, который попал в больницу неделю назад. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, 99-летний герцог Эдинбургский был госпитализирован в Лондоне по причине недомогания. Других подробностей ситуации королевская пресс-служба не предоставила.

"Герцог Эдинбургский остается в больнице имени короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы полагаем, что он останется в больнице в течение еще нескольких дней", – заявили во дворце.

В интервью Sky News 56-летний сын принца Филиппа и Елизаветы II принц Эдвард отметил, что его отец чувствует себя намного лучше и с нетерпением ждет, когда сможет выписаться из госпиталя.

Также известно, что в больнице герцога Эдинбургского навестили его сын принц Чарльз и внук принц Уильям.

Отмечается, что госпитализация принца Филиппа не связана с коронавирусом, так как он и королева Елизавета II в прошлом месяце получили прививки от COVID-19.

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