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Появились новые подробности о болезни принца Филиппа

Комментариев: 4
Герцог Эдинбургский проходит лечение от инфекции, которая не связана с коронавирусом. На его восстановление требуется еще несколько дней.
Принц Филипп
Принц Филипп

Букингемский дворец поделился новостями о здоровье супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, который попал в больницу неделю назад. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, 99-летний герцог Эдинбургский был госпитализирован в Лондоне по причине недомогания. Других подробностей ситуации королевская пресс-служба не предоставила.

"Герцог Эдинбургский остается в больнице имени короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы полагаем, что он останется в больнице в течение еще нескольких дней", – заявили во дворце.

В интервью Sky News 56-летний сын принца Филиппа и Елизаветы II принц Эдвард отметил, что его отец чувствует себя намного лучше и с нетерпением ждет, когда сможет выписаться из госпиталя. 

Также известно, что в больнице герцога Эдинбургского навестили его сын принц Чарльз и внук принц Уильям.

Отмечается, что госпитализация принца Филиппа не связана с коронавирусом, так как он и королева Елизавета II в прошлом месяце получили прививки от COVID-19

Филипп Грубый. Муж Елизаветы II выходит на пенсию

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Теги: королевская семья Британии, Больница, болезнь, Принц Филипп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Orzy    24.02.2021, 12:50
Оценка:  +1
Orzy
Он русский. Праправнук Николая 1-го. Отца Филиппа звали Андрей, а бабушку Ольга Константиновна Романова.
Orzy    24.02.2021, 12:55
Оценка:  +1
Orzy
Кстати, и жена его, действующая королева Англии, тоже русская из того же царского рода (внучатая племянница Николая 2-го). Т.е. у них инцест.
Graddfeydd    24.02.2021, 13:10
Оценка:  +1
Graddfeydd
Все европейские монархи - родственники в той или иной степени родства. В частности, Николай II, Георг V и Вильгельм II были родичами (двоюродные братья, кузены).

Зато коммунистическое еврейство и нациствующее арийство - это была "новая" кровь, которая пустила много "старой" крови...
Graddfeydd    24.02.2021, 13:21
Оценка:  +1
Graddfeydd
И не забывай, что понятие "инцест" применяется только к сексуальным отношениям между ближайшими родственниками (а не в случае, когда там седьмая вода на киселе родства).
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