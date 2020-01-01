Суд обязал мужчину оплатить жене пять лет работы по дому

Жительница Китая в процессе развода добилась компенсации за домашний труд и воспитание детей.

Суд в Пекине обязал мужчину оплатить своей жене работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Женщина получит 50 000 юаней (около 7,7 тысячи долларов) за пять лет семейного труда, сообщает BBC News

Отмечается, что мужчина подал на развод в 2020 году. Его супруга потребовала финансовой компенсации за работу по дому и воспитание ребенка, утверждая, что муж совершенно не помогал ей.

Суд вынес решение в пользу женщины: ей полагаются ежемесячные алименты в размере 2000 юаней (около 309 долларов), а также единовременная выплата в размере 50 000 юаней.

Ранее возможность такой компенсации допускалась лишь в том случае, когда было подписано брачное соглашение.

Такая ситуация стала возможна благодаря принятию нового гражданского кодекса страны, который вступил в силу в 2021 году. Теперь супруг имеет право требовать компенсацию при разводе, если он несет большую ответственность по воспитанию детей, уходу за престарелыми родственниками и оказанию помощи партнерам по работе.

Случай вызвал бурную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователисчитают, что 50 000 юаней слишком малая плата за пять лет работы по дому, другие призвали женщин продолжать свою карьеру после вступления в брак.

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