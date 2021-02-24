В США полиция снова придушила мужчину коленом

Ветеран ВМС США скончался в больнице через три дня после того, как полицейский пять минут стоял коленом у него на шее.

В Калифорнии мужчина скончался после того, как полицейский пять минут стоял коленом у него на шее. Об этом сообщает Los Angeles Times в среду, 24 февраля.

Инцидент произошел еще 23 декабря в городе Антиок в штате Калифорния, но СМИ узнали о нем только сейчас.

Семья 30-летнего Анджело Кинто вызвала полицию, когда у мужчины случился приступ паранойи. К моменту прибытия полицейских Кинто уже начал успокаиваться в объятиях матери. Тем не менее один из полицейских все же повалил его на пол и давил коленом на его шею пять минут, пока мужчина не потерял сознание.

При этом когда Кинто перевернули на спину, его лицо было в крови. Мужчина скончался через три дня в больнице, не приходя в сознание. Семья Кинто подала в суд на полицейских, обвинив их в убийстве, на прошлой неделе.

Отмечается, что Кинто родился на Филиппинах. Он служил в Военно-морских силах США, в 2019 году был с почестями отправлен в запас. Большую часть жизни он страдал от депрессии. Его состояние сильно ухудшилось после того, как в 2020 году на него напали неизвестные. Тогда он очнулся в больнице с серьезными травмами, но не помнил, что с ним произошло. Затем у него начались приступы паранойи и панические атаки.

Напомним, что ранее после ареста Джордж Флойд скончался в больнице - полицейский больше восьми минут стоял коленом на шее у темнокожего мужчины. Его смерть стала причиной вспыхнувших массовых протестов и движения Black Lives Matter, местами переходившими в столкновения с полицией.

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