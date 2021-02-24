В Чехии рекордные показатели заболеваемости коронавирусом

Количество "активных" больных сейчас даже больше, чем на пике осенней волны. А число пациентов в тяжелом состоянии наибольшее за все время эпидемии.

В Чехии наихудшая ситуация с начала эпидемии Getty Images

В Чехии впервые за почти два месяца суточный прирост случаев коронавируса превысил 15 000, сообщает в среду, 24 февраля, IDNES.

Так, за минувшие сутки в стране с населением 10,7 млн подтвердили 15 672 новых случаев. Последний раз такие высокие показатели фиксировали 6 января. С середины января и большую часть февраля суточный прирост заражений был меньше 10 000.

В региональном разрезе, наихудшая ситуация - во всей южной части страны. Больше всего новых случаев из обнаруженных накануне приходятся на центральную Богемию - более 2500, и почти 2000 - на Прагу.

При этом, количество "активных" больных сейчас даже больше, чем на пике осенней волны - более 127 000, из них госпитализированы около 6800.

Количество пациентов в тяжелом состоянии достигло 1389, что называют наибольшим показателем за все время эпидемии.

Заместитель министра здравоохранения Владимир Черны говорит, что в реанимациях для больных коронавирусом остаются свободными только 15% мест.

В специальном кризисном центре рассматривают возможность обратиться за помощью к немецким больницам.

Ранее сообщалось, что в Чехии людей обязали носить одновременно две маски либо же специальные респираторы.

Перед этим в Чехии продлили режим ЧС, введенный в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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