В Чехии рекордные показатели заболеваемости коронавирусом
В Чехии впервые за почти два месяца суточный прирост случаев коронавируса превысил 15 000, сообщает в среду, 24 февраля, IDNES.
Так, за минувшие сутки в стране с населением 10,7 млн подтвердили 15 672 новых случаев. Последний раз такие высокие показатели фиксировали 6 января. С середины января и большую часть февраля суточный прирост заражений был меньше 10 000.
В региональном разрезе, наихудшая ситуация - во всей южной части страны. Больше всего новых случаев из обнаруженных накануне приходятся на центральную Богемию - более 2500, и почти 2000 - на Прагу.
При этом, количество "активных" больных сейчас даже больше, чем на пике осенней волны - более 127 000, из них госпитализированы около 6800.
Количество пациентов в тяжелом состоянии достигло 1389, что называют наибольшим показателем за все время эпидемии.
Заместитель министра здравоохранения Владимир Черны говорит, что в реанимациях для больных коронавирусом остаются свободными только 15% мест.
В специальном кризисном центре рассматривают возможность обратиться за помощью к немецким больницам.
Ранее сообщалось, что в Чехии людей обязали носить одновременно две маски либо же специальные респираторы.
Перед этим в Чехии продлили режим ЧС, введенный в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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