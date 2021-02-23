Температура воздуха в Германии за неделю поднялась на 40 градусов

Рекордный скачок температуры за семь дней зарегистрировали немецкие метеорологи. С 20 градусов мороза до 20 градусов тепла.

Прежний рекорд был установлен 141 год назад

Температура воздуха в Германии за неделю поднялась более чем на 40 градусов – с минус 23 до плюс 18. Температурный рекорд зафиксировала Немецкая метеослужба, пишет The Local.

Так, согласно данным метеорологов, 14 февраля в Геттингене температура воздуха была минус 23,8 градуса по Цельсию. А ровно через неделю, 21 февраля, - плюс 18,1 градуса.

То есть температурное колебание составило более 41,9 градусов.

Прежний рекорд был установлен в мае 1880 года, когда в течение одной недели повышение температуры составило 41 градус.

Ранее сообщалось, что в Киеве в январе температура превысила обновленную климатическую норму – на 0,7 градуса.

Также мы писали, что в столице Украины за год зафиксировано 36 температурных рекордов.



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