Грузия снимает карантин и открывается для туристов

Грузия открывает курорты, разрешает работу музеев и библиотек и офлайн-обучение. По-прежнему будет действовать комендантский час.

В Грузии отменяют ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также с 1 марта открывают границы для зарубежных туристов, имеющих отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет Sputnik-Georgia.

"Правительство снимает ограничения с 25 февраля на движение междугороднего транспорта. Также с 25 февраля будут открыты гостиницы на горных курортах. Рестораны и объекты общественного питания смогут работать в закрытых пространствах кроме выходных дней в Батуми с 1 марта, а по всей Грузии с 8 марта", - рассказал Гарибашвили.

При этом премьер подчеркнул, что остается в силе ограничение на передвижение в ночное время, а точнее с 21:00 до 5:00.

Также с 1 марта разрешается работа музеев и библиотек, а с 15 марта студенты могут вернуться на учебу в аудитории.

Гарибашвили добавил, что страна открывается для туристов. С 1 марта в Грузию смогут въезжать граждане Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

"Сухопутные границы Грузии по-прежнему остаются закрытыми для иностранных граждан", - отметил премьер.

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