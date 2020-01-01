Чешские авиалинии увольняют всех сотрудников

Одна из старейших авиакомпаний может прекратить свое существование. Чешские авиалинии очень сильно пострадали от последствий эпидемии коронавируса.

CSA были основаны 98 лет назад cs.wikipedia.org

Авиакомпания Чешские авиалинии (CSA) объявила о том, что увольняет всех 430 сотрудников, поскольку из-за пандемии коронавируса понесла большие финансовые потери. Об этом сообщила председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман, пишет издание Novinky.

"CSA планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа. Мы (профсоюз, - ред.) также были проинформированы об этом. Авиакомпания очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов", - заявила Леффельман.

Она добавила, что ситуации в компании критическая и в CSA, являющемся акционерным обществом, не могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Как в компании собираются дальше действовать, Леффельман не знает.

Известно, что руководство Чешских авиалиний обращалось к властям страны с просьбой поддержать компанию финансово. CSA попросили у государства 1,1 млрд крон (около 42,5 млн долларов). Однако глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что компании финансово помогать не будут.

Летом прошлого года CSA объявила, что к февралю 2021 года планирует сократить количество сотрудников более чем на 300 человек. На тот момент в компании работало около 700 сотрудников.

Авиаперевозчик начал свою работу в 1923 году. Это одна из старейших авиакомпаний в мире.

Напомним, автопроизводитель из Кореи объявил себя банкротом из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии. Долги компании достигают $285 млн.

Также Korrespondent.net писал, что обанкротилась старейшая в США оружейная компания. Компания имеет долги в размере $250 млн.

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