Наркотики обнаружили в портах Антверпена и Гамбурга, куда прибыли контейнеровозы из Панамы и Парагвая.

Нароктики были спрятаны в банках наполнителя для стен

Правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против торговцев наркотиками и изъяли партию кокаина в размере более 23 тонн. Это новый рекорд для Европы, сообщает полиция Нидерландов в среду, 24 февраля.

"Никогда прежде за один раз так много кокаина не перехватывали. Поимка и продолжающееся расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии", – говорится в сообщении.

Наркотики изъяли в портах Антверпена и Гамбурга, куда соответственно прибыли контейнеровозы из Панамы (в контейнере с дровами) и Парагвая (в контейнере с наполнителем для стен). Правоохранители Нидерландов обнаружили 7,2 тонн кокаина, а в Германии – более 16 тонн.

Наркоперевозчиком оказался 28-летний гражданин Нидерландов. Сегодня утром он был арестован.

В Германии заявили, что "огромное количество кокаина могло принести несколько миллиардов евро в случае продаж на улицах".

Cмотрите фотогалерею: В портах Европы изъяли рекордные 23 тонны кокаина

Напомним, в ноябре бельгийская полиция изъяла 11,5 тонны кокаина в порту Антверпен стоимостью более 900 млн евро. Тогда утверждалось, что это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо находила полиция во всем мире.

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