Вступление Украины в НАТО – стратегический интерес Словакии

Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в Европейский Союз и NATO. В отношениях с РФ Словакия поддерживает санкционные меры.

Словакия продолжит углублять политический диалог и сотрудничество с Украиной diplomat.media

Правительство Словакии в своей утвержденной стратегии внешней политики в 2021 году собирается сотрудничать с Украиной и поддерживать ее вступление в Североатлантический Альянс, пишет Европейская правда.

"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 года продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственное управление", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Словакии.

Словакия также будет участвовать в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

Помимо этого Словакия продолжит поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать приоритет нашей страны в повестке дня ЕС и NATO.

Помимо этого, словацкие специалисты планируют участвовать в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

В отношениях с РФ Словакия будет поддерживать позиции ЕС и NATO.

Ранее президент США Джо Байден заявил о необходимости защищать Украину.

Добавим, что NATO и Украина проведут ряд мероприятий, чтобы улучшить совместимость. Украина как партнер расширенных возможностей получит доступ к учениям, обмену информацией и изучением опыта Альянса.



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