В Польше резко увеличился прирост заражений COVID-19

Накануне в Польше заболели почти вдвое больше людей, чем днем ранее. При этом скончались почти 400 человек.

В Польше зафиксировали 12 146 заражений коронавирусом за сутки - почти вдвое больше, чем днем ранее (6310). Об этом сообщает RMF24 в среду, 24 февраля.

При этом в прошлую среду заболели около 8700 поляков. Журналисты отмечают, что данные среды являются достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней.

Наибольший прирост приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.

При этом из 372 умерших для 67 основной причиной смерти считают именно коронавирус, для остальных - осложнения хронических болезней в сочетании с коронавирусом.

Сейчас госпитализированы 13 477 больных - на 127 больше, чем накануне; из них 1321 - в реанимации.

Вечером Минздрав Польши объявит новые правила и ограничения для борьбы с эпидемией.

Напомним, что ранее Польша изменила правила въезда в страну. Для пересечения границы нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Также сообщалось, что в Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID. Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса зарегистрировали в Белостоке.

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