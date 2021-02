В Испании демонтировали последний памятник Франко

В Испании была демонтирована последняя в стране статуя генерала Франсиско Франко. Об этом сообщает BBC.

Небольшой испанский анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника. Рабочие демонтировали скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.

Члены партии Vox выступили против демонтажа, заявив, что статуя, установленная в 1978 году, увековечила роль Франко как командира Испанского легиона в войне Риф, конфликте, который Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

Генерал Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году.

Finally: The last statue of dictator Francisco Franco in Spain is removed... (in Melilla) pic.twitter.com/uwWHRAQm9I