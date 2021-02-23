В Испании демонтировали последний памятник Франко
В Испании была демонтирована последняя в стране статуя генерала Франсиско Франко. Об этом сообщает BBC.
Небольшой испанский анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника. Рабочие демонтировали скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.
Члены партии Vox выступили против демонтажа, заявив, что статуя, установленная в 1978 году, увековечила роль Франко как командира Испанского легиона в войне Риф, конфликте, который Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.
Генерал Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году.
Finally: The last statue of dictator Francisco Franco in Spain is removed... (in Melilla) pic.twitter.com/uwWHRAQm9I— Andrew Stroehlein (@astroehlein) February 23, 2021
Ранее сообщалось, что испанский суд первой инстанции провинции Ла-Корунья принял решение, что семья Франсиско Франко должна вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас.
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