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В Испании демонтировали последний памятник Франко

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Испанский анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника.

В Испании была демонтирована последняя в стране статуя генерала Франсиско Франко. Об этом сообщает BBC.

Небольшой испанский анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за снос памятника. Рабочие демонтировали скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города.

Члены партии Vox выступили против демонтажа, заявив, что статуя, установленная в 1978 году, увековечила роль Франко как командира Испанского легиона в войне Риф, конфликте, который Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

Генерал Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году.

Ранее сообщалось, что испанский суд первой инстанции провинции Ла-Корунья принял решение, что семья Франсиско Франко должна вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас.  

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Теги: Испания, видео, памятник, демонтаж, Франко
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Источник: korrespondent.net

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