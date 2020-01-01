Похудел. Bitcoin сыграл злую шутку с Илоном Маском
Криптовалюта продолжает кататься на качелях. То достигнет рекордных 57 тысяч долларов за один биткоин, то потеряет 20% своей стоимости.
Главным неудачником таких горок стал основатель Tesla Илон Маск. С ним связывали рост биткоина, его же винят в его падении.
Корреспондент.net разбирался, как игры с криптовалютой стоили Маску неофициального звания самого богатого человека на планете.
Маск и битокин
После того, как компания Маска Tesla сообщила о том, что вложила в криптовалюту полтора миллиарда долларов и планирует принимать ее в качестве оплаты за свою продукцию, стоимость биткоинов выросла почти на 50%.
Однако достигнув в воскресенье, 21 февраля, рекордных 57 тысяч долларов за один биткоин, криптовалюта быстро потеряла 20% своей стоимости, и во вторник, 23 февраля, биткоин упал до 48 тысяч. Впрочем, это все равно больше, чем биткоин стоил до объявления Маска о большой покупке.
И если Маску ставили в заслугу то, что стоимость биткоинов так резко возросла, то теперь его же ругают за падение курса. Дело в том, что в выходные предприниматель написал в Twitter, что стоимость биткоина "кажется высоковатой".
Масла в огонь подлили и слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая в понедельник, 22 февраля, заявила, что биткоины - это "чрезвычайно неэффективный способ осуществления транзакций".
Потери Tesla
Эксперты говорят, что Маск стал жертвой эффекта домино: некоторые инвесторы Tesla начали избавляться от своих акций на фоне падения курса биткоина, поскольку компания Маска, хотя сама и не испытывает никаких проблем, стала ассоциироваться с биткоинами и связанными с ними рисками.
В итоге, состояние главы компании Tesla за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15,2 миллиарда долларов до 183 миллиардов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя, начиная с сентября 2020 года.
Илон Маск опустился в рейтинге самых богатых людей планеты на второе место, в который раз в этом году. На первое место вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 186 миллиардов долларов.
В прошлом твиты Маска уже как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. В одном случае Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla, чтобы урегулировать спор с комиссией по ценным бумагам США.
Прошлым летом компания потеряла 14 млрд рыночной стоимости лишь потому, что предприниматель написал, что, по его мнению, акции Tesla переоценены.
Сейчас твиты Маска – это не все проблемы его компании. Недавно были приостановлены продажи бюджетной версии модели Tesla Y: в качестве причины Маск называет желание увеличить дальность пробега на одной зарядке.
В начале февраля китайские регуляторы потребовали от фирмы отчет о качестве и безопасности на фоне появившихся сообщений о возгорании аккумуляторов и неконтролируемом наборе скорости.
К тому же в последнее время все больший интерес к электромобилям стали проявлять конкуренты, такие как General Motors и Volkswagen.