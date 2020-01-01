Похудел. Bitcoin сыграл злую шутку с Илоном Маском

Илон Маск за день потерял 15 млрд долларов и титул самого богатого человека после падения курса биткоина.

Криптовалюта продолжает кататься на качелях. То достигнет рекордных 57 тысяч долларов за один биткоин, то потеряет 20% своей стоимости.

Главным неудачником таких горок стал основатель Tesla Илон Маск. С ним связывали рост биткоина, его же винят в его падении.

Корреспондент.net разбирался, как игры с криптовалютой стоили Маску неофициального звания самого богатого человека на планете.

Маск и битокин

После того, как компания Маска Tesla сообщила о том, что вложила в криптовалюту полтора миллиарда долларов и планирует принимать ее в качестве оплаты за свою продукцию, стоимость биткоинов выросла почти на 50%.

Однако достигнув в воскресенье, 21 февраля, рекордных 57 тысяч долларов за один биткоин, криптовалюта быстро потеряла 20% своей стоимости, и во вторник, 23 февраля, биткоин упал до 48 тысяч. Впрочем, это все равно больше, чем биткоин стоил до объявления Маска о большой покупке.

И если Маску ставили в заслугу то, что стоимость биткоинов так резко возросла, то теперь его же ругают за падение курса. Дело в том, что в выходные предприниматель написал в Twitter, что стоимость биткоина "кажется высоковатой".

Масла в огонь подлили и слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая в понедельник, 22 февраля, заявила, что биткоины - это "чрезвычайно неэффективный способ осуществления транзакций".

Потери Tesla

Эксперты говорят, что Маск стал жертвой эффекта домино: некоторые инвесторы Tesla начали избавляться от своих акций на фоне падения курса биткоина, поскольку компания Маска, хотя сама и не испытывает никаких проблем, стала ассоциироваться с биткоинами и связанными с ними рисками.

В итоге, состояние главы компании Tesla за сутки сократилось почти на 10%, снизившись на 15,2 миллиарда долларов до 183 миллиардов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят чуть выше 710 долларов за бумагу. Падение акций стало рекордным для автопроизводителя, начиная с сентября 2020 года.

Илон Маск опустился в рейтинге самых богатых людей планеты на второе место, в который раз в этом году. На первое место вышел основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 186 миллиардов долларов.

В прошлом твиты Маска уже как минимум два раза приводили к колебаниям стоимости акций Tesla. В одном случае Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla, чтобы урегулировать спор с комиссией по ценным бумагам США.

Прошлым летом компания потеряла 14 млрд рыночной стоимости лишь потому, что предприниматель написал, что, по его мнению, акции Tesla переоценены.

EPA Tesla страдает от выходок своего основателя

Сейчас твиты Маска – это не все проблемы его компании. Недавно были приостановлены продажи бюджетной версии модели Tesla Y: в качестве причины Маск называет желание увеличить дальность пробега на одной зарядке.

В начале февраля китайские регуляторы потребовали от фирмы отчет о качестве и безопасности на фоне появившихся сообщений о возгорании аккумуляторов и неконтролируемом наборе скорости.

К тому же в последнее время все больший интерес к электромобилям стали проявлять конкуренты, такие как General Motors и Volkswagen.