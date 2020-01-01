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Стала известна эффективность COVID-вакцины Johnson&Johnson

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Препарат эффективно предотвращает тяжелое течение болезни. В клинических исследованиях приняли участие более 40 тысяч человек.
Эффективность вакцины Johnson&Johnson составила 66,1%
Эффективность вакцины Johnson&Johnson составила 66,1%

Вакцина от коронавируса Johnson&Johnson эффективна на 66,1% в предотвращении средней и тяжелой формы COVID-19. К такому выводу пришла американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), сообщает The Wall Street Journal в среду, 24 февраля.

В клинических исследованиях приняли участие около 44 тысяч пациентов в США, ЮАР и других странах. При этом в группе пациентов, получавших плацебо, зафиксировано семь смертей от COVID-19 и ни одной среди тех, кто получил прививку.

Таким образом, вывод FDA подтверждает предыдущие заявления J&J о том, что вакцина эффективна для предотвращения тяжелого течения COVID-19.

Напомним, что ранее Johnson&Johnson подала заявку на разрешение COVID-вакцины в ЕС. Сейчас регулятор оценивает данные относительно эффективности и безопасности вакцины, а также ее качества.

ВОЗ назвала условие успешности COVID-вакцинации

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Теги: вакцина, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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