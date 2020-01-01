В Италии украинца задержали за продажу йода и касторки

Парень привез соотечественникам препараты, которые в Италии запрещены. Теперь его арестовала полиция.

В Неаполе задержали украинца, продававшего запрещенные в Италии йод и касторку. Об этом сообщает Українська газета в Італії в среду, 24 февраля.

Итальянские полицейские заметили на углу улицы Пика с корсо Арнальдо Луччи неподалеку от железнодорожного вокзала мужчину, торговавшего с переносного столика. Мужчина брал из припаркованного по соседству фургона бутылочки с лекарствами и выставлял для продажи на столик с различными продуктами.

Его заподозрили в нелегальной продаже медицинских препаратов и задержали. У него изъяли 30 упаковок лекарств - аскорбиновую кислоту, меновазин, касторовое масло и йод.

Теперь 24-летнему украинцу предъявлено обвинение в хранении нелегальных товаров и нелегальной продаже лекарств, якобы опасных для здоровья.

Напомним, что ранее в Польше задержали украинца, девять раз менявшего фамилию. Мужчина использовал разные фамилии чтобы избежать ареста. Мужчину разыскивали как местные правоохранители, так и Интерпол.

Также сообщалось, что украинца в США приговорили к семи годам за миллионные интернет-кражи. Александра Мусиенко из Одессы признали виновным в хакерских атаках, в ходе которых было похищено более трех миллионов долларов с банковских счетов в США.

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