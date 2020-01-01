Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии украинца задержали за продажу йода и касторки

Комментариев: 0
Парень привез соотечественникам препараты, которые в Италии запрещены. Теперь его арестовала полиция.
В Италии украинца задержали за продажу "опасных" лекарств
В Италии украинца задержали за продажу "опасных" лекарств

В Неаполе задержали украинца, продававшего запрещенные в Италии йод и касторку. Об этом сообщает Українська газета в Італії в среду, 24 февраля.

Итальянские полицейские заметили на углу улицы Пика с корсо Арнальдо Луччи неподалеку от железнодорожного вокзала мужчину, торговавшего с переносного столика. Мужчина брал из припаркованного по соседству фургона бутылочки с лекарствами и выставлял для продажи на столик с различными продуктами.

Его заподозрили в нелегальной продаже медицинских препаратов и задержали. У него изъяли 30 упаковок лекарств - аскорбиновую кислоту, меновазин, касторовое масло и йод.

Теперь 24-летнему украинцу предъявлено обвинение в хранении нелегальных товаров и нелегальной продаже лекарств, якобы опасных для здоровья.

Напомним, что ранее в Польше задержали украинца, девять раз менявшего фамилию. Мужчина использовал разные фамилии чтобы избежать ареста. Мужчину разыскивали как местные правоохранители, так и Интерпол.

Также сообщалось, что украинца в США приговорили к семи годам за миллионные интернет-кражи. Александра Мусиенко из Одессы признали виновным в хакерских атаках, в ходе которых было похищено более трех миллионов долларов с банковских счетов в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, украинцы, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь