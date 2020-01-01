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Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

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Каракас решил отреагировать на санкции Евросоюза в отношении 19 официальных лиц Венесуэлы.
Исабель Брильанта Педроса покинет Венесуэлу
Исабель Брильанта Педроса покинет Венесуэлу
МИД Венесуэлы

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. Об этом сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса в среду, 24 февраля.

"По решению президента Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", – сказал Арреаса, выступление которого транслировалось месными телеканалами.

Министр добавил, что у европейского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Cмотрите фотогалерею: Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

Напомним, на этой неделе власти ЕС расширили санкции против Венесуэлы, включив в черный список 19 официальных физических лиц. Они несут ответственность за подрыв избирательных прав оппозиции, за нарушения прав человека и ограничения основных свобод, отметили в Совете ЕС.

Ранее в ООН заявили, что санкции США и Евросоюза против Венесуэлы вызвали кризис в этой стране и сказались на всем ее населении.

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Теги: ЕС, Евросоюз, фото, Венесуэла, посол, нон грата
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Источник: korrespondent.net

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