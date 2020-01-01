Каракас решил отреагировать на санкции Евросоюза в отношении 19 официальных лиц Венесуэлы.

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. Об этом сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса в среду, 24 февраля.

"По решению президента Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", – сказал Арреаса, выступление которого транслировалось месными телеканалами.

Министр добавил, что у европейского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Cмотрите фотогалерею: Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

Напомним, на этой неделе власти ЕС расширили санкции против Венесуэлы, включив в черный список 19 официальных физических лиц. Они несут ответственность за подрыв избирательных прав оппозиции, за нарушения прав человека и ограничения основных свобод, отметили в Совете ЕС.

Ранее в ООН заявили, что санкции США и Евросоюза против Венесуэлы вызвали кризис в этой стране и сказались на всем ее населении.

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