ООН признала изменения климата серьезнейшей угрозой мировой безопасности

В первую очередь пострадают самые бедные - они столкнутся с ухудшением доступа к чистой воде и продуктам питания.

Изменения климата являются серьезнейшей угрозой мировой безопасности, подрывающей политическую, экономическую и социальную системы. К такому выводу пришел Совет Безопасности ООН на заседании, сообщает kommersant в среду, 24 февраля.

"Наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности", - подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил о важности достижения целей парижских соглашений по климату и призвал "создать подлинно глобальную коалицию, цель которой - добиться к середине века нулевых выбросов парниковых газов".

"Нравится нам это или нет, но вопрос уже не "если", а "когда" вашей стране и вашим гражданам придется столкнуться с последствиями изменения климата для безопасности", - добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и призвал глав государств и правительств взять высокие обязательства по борьбе с изменением климата.

Наконец, натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо назвал изменение климата "самой страшной угрозой безопасности, которая когда-либо стояла перед современным человечеством".

"Я не завидую той ответственности, которую возлагает эта ситуация на всех вас и на ваши правительства. Мы покинули стабильный и безопасный климатический период, который позволил зародиться нашей цивилизации. Назад пути нет. Что бы мы сейчас ни делали, уже слишком поздно для того, чтобы избежать изменения климата. И пострадают в первую очередь самые бедные и наиболее уязвимые - те, кто меньше всего защищен", - подчеркнул он.

Аттенборо выразил уверенность, что загрязнение океанов, ухудшение доступа к чистой воде и продуктам питания, разрушение жилья могут спровоцировать конфликт, подобный по масштабам Первой мировой войне.

Напомним, что Украине прогнозируют частые засухи и суховеи. Засухи в Украине участятся на треть, а сезон градов сместится на весну и осень, говорят метеорологи.

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