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ООН признала изменения климата серьезнейшей угрозой мировой безопасности

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В первую очередь пострадают самые бедные - они столкнутся с ухудшением доступа к чистой воде и продуктам питания.
Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мира
Совбез ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мира
АР (архивное фото)

Изменения климата являются серьезнейшей угрозой мировой безопасности, подрывающей политическую, экономическую и социальную системы. К такому выводу пришел Совет Безопасности ООН на заседании, сообщает kommersant в среду, 24 февраля.

"Наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности", - подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил о важности достижения целей парижских соглашений по климату и призвал "создать подлинно глобальную коалицию, цель которой - добиться к середине века нулевых выбросов парниковых газов".

"Нравится нам это или нет, но вопрос уже не "если", а "когда" вашей стране и вашим гражданам придется столкнуться с последствиями изменения климата для безопасности", - добавил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и призвал глав государств и правительств взять высокие обязательства по борьбе с изменением климата.

Наконец, натуралист и телеведущий сэр Дэвид Аттенборо назвал изменение климата "самой страшной угрозой безопасности, которая когда-либо стояла перед современным человечеством".

"Я не завидую той ответственности, которую возлагает эта ситуация на всех вас и на ваши правительства. Мы покинули стабильный и безопасный климатический период, который позволил зародиться нашей цивилизации. Назад пути нет. Что бы мы сейчас ни делали, уже слишком поздно для того, чтобы избежать изменения климата. И пострадают в первую очередь самые бедные и наиболее уязвимые - те, кто меньше всего защищен", - подчеркнул он.

Аттенборо выразил уверенность, что загрязнение океанов, ухудшение доступа к чистой воде и продуктам питания, разрушение жилья могут спровоцировать конфликт, подобный по масштабам Первой мировой войне.

Напомним, что Украине прогнозируют частые засухи и суховеи. Засухи в Украине участятся на треть, а сезон градов сместится на весну и осень, говорят метеорологи.

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Теги: глобальное потепление, экология, ООН, климат, изменение климата, совбез
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Источник: korrespondent.net

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