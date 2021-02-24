В США испытали межконтинентальную ракету

Ракета Minuteman III пролетела 6,8 тыс. км от Калифорнии до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Американские военные провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск провели на базе Ванденберг в штате Калифорния, сообщает AirForce Times в среду, 24 февраля.

Указано, что это испытание, во время которого невооруженная ракета пролетела примерно 6,8 тысяч километров до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, демонстрирует, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов способны справляться с угрозами, а также "успокаивать" союзников.

Флот межконтинентальных баллистических ракет нашей страны находится наготове 24/7. Эксплуатационные испытания подтверждают готовность и надежность Minuteman III, – заявил генерал-лейтенант Энтони Коттон, заместитель командующего Глобальным ударным командованием ВВС США.

Как отмечается, подготовка и планирование ракетных запусков происходит на 6-12 месяцев раньше срока, а календари запусков планируются на пять лет вперед. В ВВС США подчеркнули, что эти запуски не соответствуют мировым событиям или региональной напряженности.

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты pic.twitter.com/i8QmhgSOcg — Голос Америки (@GolosAmeriki) February 24, 2021

Напомним, в сентябре 2020 года в США также испытали ракету Minuteman III. Во время запуска тестировалась технология возвращения ударного блока в атмосферу.

Таке сообщалось, что в феврале военные США запустили ракету Trident с борта подводной лодки в Атлантическом океане. Она пролетела над Флоридой и местные жители увидели в вечернем небе ее след.

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