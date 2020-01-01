В Чехии зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса

Премьер-министр настаивает на введении в стране жесткого карантина, чтобы избежать перезагруженности системы здравоохранения.

У троих жителей Чешской Республики подтверждено заражение южноафриканским типом коронавируса. Об этом в среду, 24 февраля, заявил глава правительства Андрей Бабиш на пресс-конференции.

"Уже подтверждены три случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Действующие ограничения необходимо ужесточить. Ситуация чрезвычайно серьезная", - отметил премьер-министр.

По его мнению, в марте эпидситуация может ухудшиться по всей республике, в связи с чем необходимо ввести жесткий локдаун - аналогичный тому, который действовал в Чехии весной.

"Нам необходимо это сделать. Если этого не будет, то в больницах произойдет тотальная катастрофа. Такой ситуации у нас еще не было", - предупредил он и добавил, что обсудит с Минздравом сложившуюся ситуацию.

По последним данным, в Чехии с населением 10,46 миллиона человек подтверждено 1,18 миллиона случаев COVID-19. Побороть инфекцию уже смогли свыше миллиона жителей республики, от ее осложнений скончались почти 20 тысяч человек.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в Чехии выявили 15 672 новых случая коронавируса, что является рекордным показателем с начала января.

Чешские авиалинии увольняют всех сотрудников

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet