Женщина убила животное на охоте в Южной Африке. Зоозащитники осудили ее действия и назвали социопаткой.

Охотница Мерелиз Ван Дер Мерве получила от мужа на День святого Валентина необычный подарок - возможность убить жирафа, вырезать его сердце, а из шкуры сделать коврик. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщило агентство AP.

"Мой муж заплатил чуть больше 2000 долларов, чтобы подарить мне сердце. Он самый замечательный. Вы когда-нибудь задумывались о размерах сердца жирафа? Я на седьмом небе от счастья. Это был самый лучший подарок на 14 февраля", - написала женщина на своей странице в Facebook и опубликовала фото с мертвым животным.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Cмотрите фотогалерею: Охотница вырезала сердце жирафу и показала его в Сети

На публикацию Мерелиз отреагировали зоозащитники, которые осудили действия пары, а саму охотницу назвали социопаткой, указывает издание.

Однако женщина считает, что убийство жирафа даст возможность для его стада создать нового генетически сильного лидера, который только улучшит потомство.

Отмечается, что 32-летняя охотница за всю свою жизнь убила более 500 животных: львов, леопардов, слонов.

"Если охоту запретят, животные станут бесполезными, и все вымрут. Охотники за трофеями - единственные люди, защищающие этих животных", - высказалась Мерелиз.

Ранее в Португалии 16 охотников убили более полутысячи оленей и диких кабанов. Соответствующие фото они опубликовали в соцсети.

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