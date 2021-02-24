В США продлен режим ЧС

Чрезвычайная ситуация была введена в Штатах 13 марта 2020 года - через два дня после объявления пандемии коронавируса.

Американский лидер Джо Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте прошлого года в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.

"13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года", - указано в документе.

При этом о сроках очередной ЧС не сообщается.

По последним данным, в Штатах, которые лидируют в мире по заболеваемости COVID-19, зафиксировано почти 29 миллионов случаев инфицирования. Выздоровели уже 19,3 миллиона зараженных.

При этом жертвами пандемии стали свыше полумиллиона жителей США.

Напомним, о пандемии коронавируса было объявлено 11 марта 2020 года. На тот момент, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились почти 120 тысяч человек, из которых около 4300 скончались.

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