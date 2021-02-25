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В РФ умерла от голода молодая украинская писательница - СМИ

Комментариев: 1
Аделина Шелдон, уродженка Одессы, известна как автор книги Венценосные из саги, посвященной французской королевской семье.
Аделина Шелдон найдена мертвой в арендованной квартире в Москве
Аделина Шелдон найдена мертвой в арендованной квартире в Москве
Думская

На юго-западе российской столицы в квартире обнаружено истощенное тело 20-летней писательницы-украинки Аделины Шелдон. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила газета МК.

Отмечается, что о трагедии в полицию заявил хозяин квартиры, в которой девушка жила уже год. По его словам, последний раз он общался с умершей 4 февраля. Спустя две недели девушка перестала отвечать на звонки и сообщения, и арендодатель решил съездить к ней.

Правоохранители следов насильственной смерти на теле Аделины не обнаружили. Они предположили, что девушка изнуряла себя сухим голоданием. На это указывало почти полное отсутствие еды в квартире, а также записи в дневнике о таком виде диеты.

По данным газеты, Аделина Шелдон родилась в Одессе. С 15 лет училась в Эдинбургском университете по специальности Бизнес и экономика. Являлась автором первой книги Венценосные из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.

Как сообщалось, в Египте во время отдыха погибла гражданка Украины из Ровно. Женщина утонула во время подводного плавания с трубкой и маской.

Ранее, в январе, украинка выпала из окна дома в итальянской Вероне. Основной версией причины гибели женщины указывалось самоубийство.

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Теги: Москва, смерть, Одесса, диета, Голодание, РФ, украинка, украинские писатели
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vaxxojret    25.02.2021, 04:29
Оценка:  -21
vaxxojret
Наш МUД должен немедленно подготовить ноту протеста.А лучше сразу сорок одну.
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