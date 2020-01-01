В Австралии вступил в действие закон про оплату новостей

Новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, отметил главный казначей страны.

Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому цифровые платформы обязаны платить СМИ за их новости. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

По его словам, упомянутый законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон.

"Парламент одобрил <...> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров", - указано на сайте главного казначея.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

Как сообщалось, Facebook в Австралии заблокирует возможность просматривать и обмениваться новостями. Как заявил руководитель австралийского филиала компании Уильям Истон, так в соцсети решили ответить на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet