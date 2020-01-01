В центре Мьянмы произошло землетрясение

Эпицентр стихии находился в 210 километрах к северу от города Мейтхила. Глубина залегания очага не указана.

В центральной части Мьянмы в четверг, 25 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 10:34 по китайскому времени (04:34 по Киеву).

По данным обсерватории, эпицентр землетрясения находился в 210 километрах к северу от города Мейтхила. Глубина залегания очага не указана.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

Ранее сильное землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Вануату. Подземные толчки силой 6,1 были зафиксированы в 22:49 среды по времени UTC (0:49 по Киеву четверга).

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