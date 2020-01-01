ЕС отреагировал на высылку посла Венесуэлой

В организации призвали официальный Каракас пересмотреть свое решение и вернуться к диалогу.

В ЕС призвали Венесуэлу к диалогу Getty Images

Высылка из Венесуэлы главы диппредставительства Евросоюза Исабель Брильанте Педросу вызовет дополнительную изоляцию республики. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в среду, 24 февраля.

"ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", - указано в документе.

Также в ЕС заявили, что только путем диалога и переговоров официальный Каракас может преодолеть нынешний кризис.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкционный список против Венесуэлы, включив в него еще 19 официальных физических лиц.

В ответ власти республики приняли решение объявить персоной нон грата посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. Дипломату дали трое суток, чтобы покинуть страну.

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