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ЕС отреагировал на высылку посла Венесуэлой

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В организации призвали официальный Каракас пересмотреть свое решение и вернуться к диалогу.
В ЕС призвали Венесуэлу к диалогу
В ЕС призвали Венесуэлу к диалогу
Getty Images

Высылка из Венесуэлы главы диппредставительства Евросоюза Исабель Брильанте Педросу вызовет дополнительную изоляцию республики. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в среду, 24 февраля.

"ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", - указано в документе.

Также в ЕС заявили, что только путем диалога и переговоров официальный Каракас может преодолеть нынешний кризис.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкционный список против Венесуэлы, включив в него еще 19 официальных физических лиц.

В ответ власти республики приняли решение объявить персоной нон грата посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. Дипломату дали трое суток, чтобы покинуть страну.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Венесуэла, нон-грата, посол
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Источник: korrespondent.net

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